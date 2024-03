Al Congresso del Ppe è Ursula contro Ursula. Il "modello Ruanda": Mentre il partito ricandiderà ufficialmente la presidente della Commissione Ue, il programma dei popolari sembra contraddire gran parte delle politiche promosse dalla stessa von der Leyen durante il s ...ilfoglio

Biden invita la moglie di Navalny al Congresso (ma lei non andrà). Kiev: «Distrutta nave di Mosca in Crimea»: Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 6 marzo, in diretta. È di 7 morti e 6 feriti il bilancio dell’attacco ucraino al pattugliatore russo Sergei Kotov, affondato nel Mar Nero dopo essere st ...corriere

È fallita la strategia Schlein: Lo scorso fine settimana a Roma ha visto la celebrazione del Congresso dei socialisti europei, il cui nome, invero, è socialisti e democratici, per assorbire proprio l'anomalia italiana. Per essa ...italiaoggi