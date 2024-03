Al cinema “SUGA ? Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE” con la speciale partecipazione dei membri dei BTS RM | Jimin e Jung Kook

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) ARRIVA NEIDI TUTTO IL MONDO‘D-THEDal 10 al 13 aprile nelle sale l’attesissimo film didell’Encore Concert dei BTS con ladeidei BTS RM,Prevendite aperte a partire dal 12 marzo Debutta in contemporanea nelle sale di tutto il mondo la versionetografica di‘D-THE, l’elettrizzante film-concerto diD, noto anche come, membro dei BTS, icone pop del 21°secolo. Lo spettacolo sarà proposto sul grande ...