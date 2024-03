Agrigento | l’attivista antimafia Giuseppe Trovato minacciato dal parente di un boss dopo un incontro a scuola | “Ho avuto paura”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024)ha denunciato di aver ricevuto insulti e minacce durante un’assemblea diZoo all’istituto “GB Odierna” di Palma di Montechiaro, in provincia di. “Mentre parlavo – ha raccontato in un video pubblicato sui social – mi accorgo che un gruppo di ragazzi si sposta e si sono messi di fronte a me. Quando finisce l’assemblea, saluto e ringrazio i ragazzi diZoo e me ne vado. A un certo punto vengo chiamato e fermato dal figlio o undi Nicola Ribisi che con fare aggressivo, nervoso e incazzato per quello che avevo detto, mi grida in faccia: ‘Come ti sei permesso a fare questi nomi”. A quel punto, proseguenel suo racconto, “mi allontano, non rispondo. Lui inizia a ...