Aggressioni a scuola | basta con la narrazione che vuole sempre studenti e genitori carnefici

(Di mercoledì 6 marzo 2024) È certamente deprecabile il gesto del ragazzo di 15 anni che a Taranto prende a calci e pugni un professore, come lo è il comportamento del genitore che aggredisce un insegnante… ma quando si pubblicano queste notizie, gli articoli sono piuttosto sintetici, dando quasi per scontato che ciò che è scritto è tutto quello chesapere, come se gli episodi non avessero una storia e gli aggressori fossero gli unici protagonisti. Il professore aggredito dal quindicenne è il marito di un’insegnante del ragazzo. C’è una relazione tra i fatti? Quella che leggiamo è unacoerente con il periodo storico chee insegnanti evittime, senza neanche provare a ricostruire gli antecedenti di quanto accade. ...