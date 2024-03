Aggressione in casa | la madre | «Una furia | con la scala colpiva il fratello»

(Di mercoledì 6 marzo 2024) ISOLA. Il drammatico racconto delladell’uomo arrestato: ha assistito all’nella cucina di. Il sessantenne, disabile, intubato in ospedale. «Calci e pugni anche a terra. Al 112 ho detto: correte perché è morto».

In questa brutta vicenda, dove un 59enne è finito all’ospedale dopo una Brutale aggressione , l’alcol ha avuto un ruolo, e forse anche la droga. Siamo ... (ilgiorno)

“Aumentano aggressioni ed eventi critici nelle carceri del Lazio”: L’allarme lanciato dalla Fns Cisl “Aggressioni aumentate in questi giorni nei confronti del personale di polizia penitenziaria ed solo per citarne alcune. In data 29 Febbraio avevamo segnalato un’altr ...terzobinario

Aggressione a coltellate dopo la lite a Gallarate, c’è un sospettato: Ricostruito l'episodio avvenuto all'alba di domenica tra via Postporta e via Mazzini: il ferito è un giovane tunisino colpito alla testa e all'addome ...varesenews

Escort picchiata e rapinata in casa a Milano da un cliente e la sua complice: indaga la polizia: La 35enne aveva dato appuntamento in casa sua a Milano al nuovo cliente conosciuto tramite un sito di incontri ...fanpage