Agenti Ps | Daspo a manifestanti violenti

(Di mercoledì 6 marzo 2024) 14.07 Nell'incontro con la premier Meloni e alcuni ministri, i sindacati di Polizia hanno chiesto ilperdi atti,come quello già applicato ai tifosi. Dal governo ci sarebbe la disponibilità a valutare la misura. E' una delle proposte avanzate dalle sigle sindacali, "alla luce di quanto accaduto a Firenze, Pisa,Torino.Abbiamo chiesto l'ampliamento delle bodycam e l'uso dei droni",dice il Siap. "I poliziotti di Pisa si sono autoidentificati. Possiamo sbagliare, ma essere messi alla gogna no".

L'invasione di campo dopo Palermo-Como costa cara a tre tifosi, Daspo per un anno: L'invasione di campo al termine di Palermo-Como, finita 3-0, lo scorso 17 febbraio costa il Daspo per un anno a tre tifosi rosanero ... Ma erano stati bloccati dagli steward, in servizio allo stadio, ...palermotoday

Sindacati Ps, il governo apre al Daspo ai manifestanti violenti: Il Daspo anche per gli autori di atti violenti durante le manifestazioni, in analogia a quello applicato ai tifosi. (ANSA) ...ansa

Entrano in campo dopo Palermo-Como, Daspo per tre giovani tifosi: I tre, un maggiorenne e due minorenni hanno scavalcato le le recinzioni del campo allo scopo di raggiungere i giocatori ...blogsicilia