Affari Tuoi | la Rai rischia di perdere il programma | indiscrezioni clamorose

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La RaidiI Soliti Ignoti e? L'indiscrezione viene lanciata da TvBlog, che spiega: "Il contratto che lega questi due format di proprietà di Banijay-Endemol è in scadenza". E, in attesa di scoprire se viale Mazzini si accorderà con la società detentrice dei format, ci sarebbero già altre reti pronte ad accaparrarsi questi due programmi per portarli nei loro palinsesti. Per la Rai si tratterebbe di una grande perdita, soprattutto considerati gli ascolti che sta registrandoda un po' di tempo a questa parte. Ilcondotto da Amadeus registra, ormai tutti i giorni, dei veri e propri picchi in valori assoluti della prima serata televisiva italiana. Si tratta di picchi in valori assoluti di oltre 8 milioni di telespettatori ...