Acquistavano stupefacenti con ricette fasulle | perquisite nove persone

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Brescia, 6 marzo 2024 – Brescia ma anche Bergamo, Varese, Milano e Sassari sono le province coinvolte nelle indagini dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Brescia. Gli agenti hanno individuato soggetti chefarmaci oppiacei e benzodiazepine non per uso terapeutico ma finalizzati ad essere spacciati. Sono finite al centro delle indagini, che i carabinieri hanno perquisito personalmente e nel domicilio e ritenute responsabili di numerosi acquisti, per mezzo dimediche, di farmaci oppiacei e di benzodiazepine destinati ad un assunzione per uso ricreativo ovvero al di fuori di un trattamento terapeutico. Le perquisizioni hanno permesso di raccogliere evidenze a sostegno del quadro indiziario delineato nel corso dell'inchiesta ovvero di ...