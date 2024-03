Accuse | traffico | detenzione e spaccio di droga Nove misure cautelari nel foggiano A vario titolo

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri delle Compagnie di Cerignola e Manfredonia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 9 indagati (di cui 4 destinatari di custodia cautelare in carcere, 3 degli arresti domiciliari e 2 del divieto di dimora in provincia di Foggia), ritenuti responsabili adei reati diillecita edi sostanze stupefacenti. L’attività investigativa, avviata in seguito alla deflagrazione, avvenuta a Vieste il 7 gennaio 2022, di un ordigno artigianale che aveva danneggiato il portone di ingresso dell’abitazione di un noto pregiudicato del luogo, ha consentito di accertare, tra gennaio e luglio di ...