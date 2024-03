Accoltellato per strada | mistero sul movente

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un accoltellamento dai contorni ancora poco chiari è avvenuto in via Giacomo Carini, nella notte tra lunedì e martedì: un uomo ha chiamato il numero unico delle emergenze del 112 dicendo di essere stato aggredito da alcune persone armate di coltello. Le informazioni non erano molte e la sala operativa del 118 ha inviato sul posto, con il codice rosso della massima urgenza, l’equipaggio di turno della Croce azzurra di Abbiategrasso unitamente all’automedica. In via Carini c’era un uomo di 38 anni di origini cinesi che presentava delle ferite da taglio al braccio e al torace. Erano sicuramente feriti riconducibili a un coltello. Erano parecchie, ma per fortuna non erano così profonde da mettere a rischio la vita stessa del 38enne. L’uomo è stato sottoposto ai primi medicamenti sul posto e trasferito, con il codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. I ...

