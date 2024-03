Accessi abusivi | Melillo | “Audizione in Antimafia chiesta per allontanare disinformazione | speculazione e letture strumentali”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La convocazione della commissione“risponde anche all’esigenza di venire incontro a un’informazione completa e obiettiva” capace “di cogliere i fatti e i problemi e diil pericolo di, die didi vicende che riguardano delicate funzioni statuali”. Lo ha detto il Procuratore nazionaleGiovanniche ha chiesto, insieme con il capo della procura di Perugia, Raffaele Cantone, di essere sentito in commissionein merito all’indagine della procura umbra sull’accesso abusivo alle banche dati della procura nazionale. Essere sentiti, ha continuato difendendo l’operato della procura che dirige, risponde inoltre alla ...

Ci sono nomi del mondo delle istituzioni, del Governo attuale e quelli passati, dell’economia e dello sport ma non mancano nemmeno personaggi dello spettacolo ... (gazzettadelsud)

La “ gravi tà dei fatti” emersi dallo scandalo degli Accessi abusivi è “estrema”. Ma da parte di politica e media è in corso un “gioco di insinuazioni e manovre ... (ilfattoquotidiano)

Accessi abusivi, Melillo in Antimafia: “Fatti estremamente gravi, ma polemiche scomposte per incrinare immagine della Procura nazionale”: La “gravità dei fatti” emersi dallo scandalo degli Accessi abusivi è “estrema“. Ma da parte di politica e media è in corso un “gioco di insinuazioni e manovre strumentali“, con “punte di scomposta pol ...informazione

Salernitana, il caso dossieraggio…": "Andiamo a fondo, credo che tutti vogliamo sapere la verità", ha sottolineato la ministra del Turismo Daniela Santanché commenta il caso dei presunti dossier su vip e politici e degli Accessi abusivi ...informazione

Lite Mollicone-Fittipaldi. "Su Crosetto ha spacciato veline senza interesse giudiziario". "Lei non sa di che parla": Scontro durissimo a L’aria che tira (La7) tra il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, e il deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, sull’inchiesta della procura di Perugia in merito ai ...ilfattoquotidiano