Accadde oggi | 6 marzo | Harald Schumacher ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 6 marzo 2024) 6edricorrenze È vero, è difficile parlare di lui in una certa maniera, se pensiamo all’uscita scellerata su Battiston nella semifinale iridata del 1982. Ma -almeno- per chi scrive hanno fatto un certo effetto le dichiarazioni nel suo libro ‘Cartellino rosso’, riportate da Federico Buffa in ‘Storie mondiali’: “Disse di essersi sentito per la prima e forse ultima volta un codardo per non aver avuto il coraggio di andare a sincerarsi per le condizioni di Battiston. Ma sapeva benissimo che se fosse andato a parlare con i francesi sarebbe finita in rissa”. Il 61954 è nato‘Toni’, che oltre all’Europeo ’80 con la ‘Mannschaft’ festeggiò vari titoli -anche- con il Colonia. Eè il centesimo ...