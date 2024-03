Abruzzo | Meloni accolta da un bagno di pioggia e di folla | prendo dalla piazza la benzina di cui ho bisogno video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Piove su Pescara, ma è undiquello che accoglie Giorgiainper suonare la carica in vista delle regionali abruzzesi di domenica. Il suo ingresso alla struttura che ospiterà il comizio è già un’ovazione prima che la premier salga sul palco e dica una parola: a parlare sono i cittadini che l’aspettano lungo le transenne e indella Rinascita, comunemente dettaSalotto, neanche a farlo apposta… Anzi, più che parlare, gli abruzzesi incitano il presidente del Consiglio e il suo candidato Marco Marsilio alla vittoria e non “mollare”, al grido di «Sei grande Giorgia». «Ti prego Giorgia, non ce li vogliamo qui». E poi quel «non mollare, non mollare, non mollare»: un invito alla resilienza che risuona nell’aria come un famoso «Resistere, resistere, ...