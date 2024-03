“Abruzzo? Come al solito Schlein sogna” Guerra interna nel Pd

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) «Pensiero stupendo Nasce un poco strisciando / Si potrebbe trattare di bisogno d'amore / Meglio non dire». È la voce di Patty Pravo in queste ore a risuonare nella terrazza del Nazareno, Ellyaccarezza il sogno, e più che ad un pensiero stupendo, si fa forza ricorrendo ad una sorta di pensiero magico, non spiegabile con il ragionamento, «meglio non dire», sussurra d'altra parte anche la cantante. Ci vorrebbe un talismano ecco, perché il magico mondo della segretaria svizzera funziona un po'quello di Amelie, «se è andata bene per 1.600 voti in Sardegna, io speriamo che me la cavo anche in». Così lo stato maggiore del campo largo, Carlo Calenda compreso, si è riversato in massa tra L'Aquila e Pescara, forse anche per propiziare l'arrivo del "divino" domenica, ad operazioni di voto espletate.se ...