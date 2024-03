Abbiamo scoperto l' acqua calda | la lezione di Cacciari che zittisce la sinistra in tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Massimointerviene sullo scandalo dossieraggio a Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber su La7. Il professore cerca di minimizzare lo scandalo: "Si tratta di hackeraggio. Io non starei lì a farla tanta lunga. Anche gli uffici devono aggiornare i sistemi di sicurezza". Insomma pernon c'è nulla di allarmante in un dossieraggio costante che ha colpito in gran parte esponenti di centrodestra. Poi lo stessoha parlato delle polemiche sulla polizia da parte dellaper gli scontri di Pisa. E così tra le righe dà unaai prgressisti: "l'. Quando laera al governo di fatto si sono verificati episodi simili. Quindi ripeto, ...