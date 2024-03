AAA | Látigo | Arez e Toxín lasciano la federazione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tre nuove uscite scuotono il roster della Lucha Libre AAA Worldwide. Attraverso i loro account ufficiali, tutti membri de Los Vipers, hanno confermato ufficialmente la loro partenza dalla compagnia. Il trio ha confermato le voci della loro uscita sull’account X (Twitter) di. “Vogliamo informarvi che da questo momento non lavoriamo più per la AAA. Ringraziamo Konan per aver sempre creduto in noi, Jorge Flores e Dorian per l’opportunità. È il momento di continuare la nostra storia“. I tre lottatori lavoravano insieme all’interno del gruppo Los Vipers. Toxin è entrato nella AAA nel 2019, dove si è distinto in alcuni dei grandi spettacoli dell’azienda. L’enmascarado lascia la compagnia con uno dei Titoli Trios della AAA, che ha vinto nel luglio del 2023 insieme a Abismo Negro Jr. e ...