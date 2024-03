A1Expò di Caserta Sud | si terrà la XVII edizione di Fiera Agricola

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Al via ladi. Caturano: “Obiettivo principale, tutelare il Made in Italy”. programma sul sito ufficiale “Tutelare e promuovere senza se e senza ma il marchio Made in Italy, pur perseguendo le linee guida tracciate della Comunità Europea nell’ambito della transizione ecologica per un ambiente più ecosostenibile.” È con questo spirito che da venerdì 8 a domenica 10 marzo 2024, dalle 9:00 alle 19:00 al Polo FieristicodiSud, siladisi colloca tra le manifestazioni più quotate del panorama espositivo del Centro Sud, con una sempre più spiccata visibilità sullo ...