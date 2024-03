A1 | chiude il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello Ecco quando e perché

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 marzo 2024 - Sulla A1 Milano-Napoli, dalla mezzanotte alle 3 di sabato 9 marzo, sarà chiuso ilcompreso traSesto Fiorentino edi, verso Bologna, per consentire lavori propedeutici all'ampliamento del. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione diSesto Fiorentino, si può percorrere la SP8 Barberinese e seguire la segnaletica di colore giallo indicante "Bologna", con rientro in A1 adi. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del ...