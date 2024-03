A casalunga e molino del pero Lorenzini e Venturi | lezione da campioni Brilla Macchelli | bene anche i due Gigli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il maltempo ha parzialmente condizionato l’attività agonistica nei circoli bolognesi nel primo fine settimana di marzo. Adomenica ha fatto tappa il circuito Club Med Trophy, gara giocata con formula a coppie. Gianlucae Andreahanno tenuto fede al pronostico che li vedeva partire da favoriti. I due forti giocatori bolognesi si sono imposti con un giro in 67 colpi, ben cinque meno del par previsto per i professionisti. Nella categoria netta la coppia Rotunno - Alberti (43) ha preceduto quella formata da Federico e Amedeo Santini, a un solo colpo, e Germano Russo con Fabio Cabri (41), che hanno completato il podio. AdelDanielenon ha avuto rivali nella gara Aspettando la Primavera. Il golfista bolognese ha vinto grazie a un giro in ...