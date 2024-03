(Di mercoledì 6 marzo 2024) Arezzo, 6 marzo 2024 – 45 anni in dialisi. Da quando, ragazzino, gli è stata diagnosticata la necessità della dialisi, la vita diè stata scandita da tre appuntamenti settimanali con l’ospedale. Un percorso faticoso che però non ha frenatoche ha riempito la sua vita di impegni e di amici. Ieri, su iniziativa del consigliere comunale Federico Rossi, il sindaco Alessandro Ghinelli e il vice sindaco Lucia Tanti, insieme agli assessori Alessandro Casi e Federico Scapecchi, al presidente del consiglio comunale Luca Stella, alla vice presidente Carla Borri e allo stesso consigliere, hanno consegnato a, per riconoscerne la forza e la tenacia, unaa ricordo di questo lungo percorso segnato da oltre 7.000 dialisi. Presenti alla cerimonia tenutasi a Palazzo Cavallo anche ...

A Bruno Palmieri una targa a nome di tutta la città: 45 anni in dialisi. Da quando, ragazzino, gli è stata diagnosticata la necessità della dialisi, la vita di Bruno Palmieri è stata scandita da tre appuntamenti s ...www3.saturnonotizie

In ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio: Come annunciato anche sul Giornale Xiplomatico, “L’Ambasciatore Straordinario – Storia di Luca Attanasio”: è il tributo che RaiPlay Sound ha fatto a partire dal 20 febbraio al diplomatico ucciso in Co ...ildenaro

Sandra Fracchia nuova presidente di Confcooperative Grosseto: tutti i membri del consiglio: Sandra Fracchia è stata eletta presidente di Confcooperative Grosseto, ad affiancarla nel consiglio provinciale saranno Sara Di Nucci (Santa Barbara cooperativa sociale onlus), Bruno Piccolotti ... I ...grossetonotizie