A 10 anni in classe col velo integrale | lo stop del prof e la Lega insorge | un caso a Pordenone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Non ci sta, ladel Friuli Venezia Giulia. Lo trova «inaccettabile», è pronta a portare ilin Senato, vuole farsi portabandiera di una proposta per vietare ilnelle scuole e nei luoghi pubblici. Il “” (che per la verità lo è solo a metà, nel senso che sì, si è risolto subito con una dose di buonsenso, ma no, non è finita lì perché ha anche riaperto la discussione sul tema) è quello di una bambina di. Una bambina musulmana, di una famiglia che ha origini africane, che un giorno si è presentata incol volto coperto dal niqab. Il niqab è quelislamicopiù simile al burqa che allo chador o all'hijab: ha una piccola fessurina all'altezza degli occhi, basta. Per il resto copre ...