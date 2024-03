Le migliori professioni per diventare ricchi senza laurea: D’altronde, per quanto avere una laurea rappresenti un fattore determinante per fare Soldi con il lavoro, non è detto che con il solo diploma, o persino con la licenza media, non si possa avere una ...money

Supersex, esce oggi (6 Marzo) su Netflix la nuova serie su Rocco Siffredi: nel cast Alessandro Borghi e Jasmine Trinca: Come motivi per il suo primo ritiro aveva affermato: «Lo faccio per la mia famiglia. I miei figli stanno crescendo e non posso più dire solo: Papà sta andando a lavorare per fare Soldi per la famiglia ...ilmessaggero

8 Marzo, Soldi (Rai): "Trend positivo su donne manager ma ancora tanta strada da fare": Il commento di Marinella Soldi, presidente della Rai, ai dati contenuti nel Rapporto Manager Italia ...adnkronos