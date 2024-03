8 marzo | Scocchia illycaffè | “Su parità di genere cambiamento lento | tetto cristallo resiste’

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L'ad: "In Italia fatti tantissimi passi avanti rispetto a 100 anni fa ma ancora tante posizioni da recuperare, serve velocità. Con tasso occupazione donne al livello degli uomini +12% Pil" "Secondo me i dati ci dicono che comunque sulladiin Italia non sta cambiando molto e comunque non alla velocità che sarebbe