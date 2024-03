8 marzo | sciopero generale Cub per condizioni lavoratrici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La Cub ha indetto uno, venerdì 8Festa della Donna, di tutte le categorie del lavoro, pubblico e privato, per tutta la giornata, raccogliendo l'appello del movimento internazionale "Non una di meno" (tranne che nel settore Trasporti e in Abruzzo). La mobilitazione è volta "a sensibilizzare il mondo di istituzioni, politica e società sulla condizione femminile che ancora sconta un gap rispetto al resto della popolazione, sia nei luoghi di lavoro - salari più bassi, carenza di servizi per conciliare lavoro e cura della famiglia - che nel privato (oltretutto si sono verificati 118 femminicidi nel 2023, di cui 96 in ambito familiare)". Il sindacato prende parte a un corteo, a Milano alle 9.30 da Largo Cairoli, con gli studenti e altre associazioni e organizzazioni. Secondo la Cub "è necessario fermarsi e riflettere ...