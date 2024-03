8 marzo | Partito Radicale in visita in diversi istituti penitenziari femminili

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - In occasione dell'8, Giornata Internazionale della Donna, le delegazioni delvisiterannoitaliani. "Quest'anno abbiamo pensato che fosse quanto mai necessario richiamare l'attenzione sulle donne detenute e sui bambini in carcere - spiega il segretario delMaurizio Turco -. Non è il classico modo per festeggiare la giornata delle donne ma pensiamo che sia il modo più appropriato per farlo. È un modo per cercare di porre l'attenzione sulle donne detenute, sulle loro condizioni di detenzione e per continuare a tenere aperto il capitolo della detenzione. Il capitolo carceri è un problema non solo italiano, non solo dei paesi autoritari ma dell'occidente e ...