8 marzo | ' onda rosa' di medici nei prossimi 10 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) - In Italia lana è donna. E l’è destinata ad allargarsi neidieci, per poi tendere, forse, a una situazione di maggior parità. Lo dimostrano i dati elaborati, come è ormai tradizione in occasione dell’8, dal Ced della Fnomceo, la F