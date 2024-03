8 marzo | la primaria | “In pronto soccorso il 70% medici è donna | tanto amore per il lavoro ma Ssn soffoca”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Adnkronos) – Una porta che si apre sempre giorno e notte per dare ogni tipo di aiuto, sanitario e non: ildi un ospedale italiano è l'unico rifugio dove si può trovare una risposta "e se funziona bene lavorerà meglio tutto l'ospedale, ma oggi la metà delle richieste che arrivano non riguarda l'emergenza-urgenza, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.