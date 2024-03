8 marzo | Intesa Sanpaolo celebra nei suoi musei Giornata della donna

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Milano, 6 mar. (Adnkronos) – Venerdì 82024, in occasioneinternazionale, le Gallerie d?Italia dia Milano, Napoli, Torino e Vicenza e la Casa Museo dell?Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo propongono l?ingresso con tariffa ridotta, per visitare le collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso.Alle Gallerie d’Italia di Milano, dalle 17.30 alle 18.30 sarà possibile partecipare alla visita guidata ‘Donne dipinte’: un percorso a tappe nella storia dell’arte, dal Cinquecento lombardo fino alle sperimentazioni del Novecento. Rari ma di suggestiva bellezza sono i soggetti femminili firmati da Giovan Battista Moroni, il quale ci consegna volti di immutata bellezza ed eleganza nei ritratti di nobildonne a lui ...