8 marzo | Cgil Cisl e Uil | assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori su violenza di genere e molestie sul lavoro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Caserta. “Da sempre-UIL sono impegnate unitariamente per cercare di prevenire e contrastare tutte le forme die violenze diovunque esse si verifichino sia nel contesto familiare che nei luoghi di. Molte le iniziative concrete messe in atto nei territori per cercare di combattere questo fenomeno, ritenendo fondamentale agire sulla prevenzione che può essere promossa principalmente sostenendo un netto cambiamento culturale. Infatti ogni uomo può e deve essere agente del cambiamento, contribuire a creare una cultura di rispetto e valorizzazionedonne, dove qualsiasi forma di– non solo le più visibili – sia immediatamente riconosciuta, fermata e condannata” – hanno dichiarato i Segretari provinciali Sonia Oliviero, Giovanni ...

Pubblicato il 1 marzo , 2024 Cgil : il 7 marzo Maurizio Landini a Catania per due iniziative della Cgil Sicilia.La mattina l’appuntamento è nell’ex scuola ... (dayitalianews)

C’è tempo fino al 16 marzo per presentare la domanda di Mobilità per il personale docente in vista del prossimo anno scolastico 2024 -25. Per fare il punto ... (orizzontescuola)

L’otto marzo delle donne, Spi Cgil: “Ancora tante ombre”: PALERMO – “Ci si avvia verso l’8 marzo e come ogni anno si moltiplicano convegni, iniziative, incontri per ricordare la giornata internazionale della donna. Un rituale forse abusato, ma necessario per ...livesicilia

Gruppo Enel, venerdì sciopero generale con sit-in a Lecce davanti la sede della Regione: Venerdì mobilitazione contro la politica di tagli ed efficientamenti del nuovo management. Manifestazione in via Potenza dalle 7:30 alle 10:00. Venerdì 8 marzo tutti i lavoratori del Gruppo Enel in ...leccesette

Tra sciopero e mimose. Questo 8 marzo le donne si ribellano: L'8 marzo si celebrerà con uno sciopero generale proclamato dalla maggior parte delle sigle sindacali italiane.lanotiziagiornale