6G cosa cambierà e quando arriverà?

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Al giorno d’oggi, l’ultima generazione a disposizione per la connessione mobile è il 5G, questo è arcinoto. Esistono più versioni di quest’ultima connessione, tutte adeguate in base alla distanza del nostro Smartphone al ripetitore, compresa anche una sorta di “4G avanzato” che è in verità la connessione 5G più usata generalmente. L’evoluzione verso il 6G sta prendendo forma con ricerche e sviluppi che promettono di rivoluzionare ulteriormente il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Eccosappiamo al momento.il 6G eMacambia esattamente dal vecchio 5G? Si tratta innanzitutto d’una connessione che è per via definitiva più potente, e sfrutterà una frequenza di comunicazione ancora più elevata. Difatti, il 6G sarà in grado di toccare i ...