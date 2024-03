6 marzo | è il compleanno di Michelangelo E la ‘casa’ del David apre di notte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Firenze, 62024 – Far sentire il dolore muto e senza tempo della Madonna della Pietà vaticana e la forza interiore del. Entrando nella Cappella Sistina, far provare anche ai visitatori di oggi, la stessa vertigine provata da Raffaello di fronte al gesto assoluto che unisce e allontana Dio e l'Uomo. Far provare l'energia che la pietra trasmette ai Prigioni, al Mosè, all'estremo abbraccio tra la madre e il figlio nella Pietà Rondanini. C’è riuscitoBuonarroti, che dopo aver studiato e rivoluzionato la lezione dei maestri del passato - Masaccio, Donatello, Antonello da Messina -, si è confrontato con gli artisti coevi - Niccolò dell'Arca, Bellini, Mantegna -, dialogando con i pittori e scultori successivi su cui eserciterà la sua influenza, dai manieristi che ne subiranno il mito a Tiziano, Caravaggio, Picasso, ...