260mila euro di bolletta per 15 mq | lo choc del negoziante a Venezia

Oltre 260mila euro per il consumo di energia elettrica in soli due mesi. È questo l'addebito che si è visto recapitare Gianmaria Tiozzo titolare di una ... (tg24.sky)

Assegno unico, gli aumenti e la sorpresa (negativa) a marzo: l'Isee aggiornato e gli arretrati, la guida completa: La quasi totalità delle famiglie che percepisce l'assegno unico e universale per i figli a carico (92,3%) ottiene dalle modifiche entrate in vigore nel 2023, incluso ...ilmessaggero

San Marco, bolletta dell’energia elettrica da infarto: Aumenti dei costi dell'energia, passaggio al mercato libero, fine del mercato tutelato: la bolletta in arrivo a volte è "da infarto".lavocedivenezia

Maxi bolletta da 260mila euro per un locale da 15 metri quadri a Venezia: Una maxi bolletta da oltre 260mila euro per un locale di appena 15 metri quadri a Venezia per due mesi di energia elettrica. A riceverla il titolare di una gioielleria in piazza San Marco. L’importo è ...sardegnalive