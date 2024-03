10eLotto bacia il Pratese | a Poggio a Caiano vinti 20mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024)(Prato), 6 marzo 2024 – La Dea Bendata ha fatto tappa a, in provincia di Prato. La Toscana torna dunque a sorridere grazie al. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, proprio a, è stato indovinato un 8 Doppio Oro da 20 mila. L'ultimo concorso delha distribuito premi per oltre 30 milioni diin tutta Italia, per un totale di 735 milioni diin questo 2024.