? LIVE! Sporting-Atalanta 1-0 | la sblocca Paulinho al 17? | due pali in un minuto per la Dea

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 6 marzo 2024)1-0 Marcatori: 17?(3-4-3): Israel; Quaresma, Coates, Diomandé; Catamo, Morita, Koindredi, Matheus Reis; Edwards,, Trincao. A disp. Diogo Pinto, Silva, St. Juste, Neto, Fresndeda, Esgaio, Nuno Santos, Pontelo, Bragança, Hjulmand, Gyökeres, Quenda. All. Amorim(3-4-3): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, Lookman.A disp. Carnesecchi, Vismara, Toloi, Scalvini, Hateboer, Zappacosta, Bakker, Adopo, Pasalic, Koopmeiners, El Bilal, De Ketelarere. All. Gasperini Arbitro: Siebert (Germania) Ammoniti: Hien (14?) per gioco falloso Espulsi: – Note: – I gol 17? 1-0– Trincao ha spazio a centrocampo per imbucare per, che va via a sinistra e poi ...