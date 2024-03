Zuppa di funghi | la ricetta di Laura Marciani

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 5 marzo 2024) Tutto in famiglia è la filosofia della cucina die il nome del suo programma in onda sabato e domenica alle 20 su Sky canale 133 e 415. La chef a capo della cucina del ristorante Degli Angeli, nella campagna della Sabina, predilige per i suoi piatti ingredienti che nascono a pochi metri e riesce a esaltarne la qualità grazie alle ricette che Ingredienti per 4 persone Burro 1 porcino 250g pioppini Finferlisecchi rinvenuti in acqua Erbe aromatiche Pulire ie tagliarli a pezzetti. Procedere con la cottura in abbondante olio evo. Soffriggere prima i pioppini, poi isecchi ed infine il porcino tagliato sottilmente. Una volta cotti, disporre iall’interno di una pentola e coprire con brodo. Aggiungere un cucchiaino di maizena per addensare.