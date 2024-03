Zenga | «Sommer straordinario all’Inter | e avevo dei dubbi!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024)dopo Inter-Genoa terminata sul punteggio di 2-1, in collegamento video con gli studi di DAZN ha parlato della situazione in campionato. La leggenda nerazzurra poi si è soffermato sulla prestazione di Yannin questa stagione e dell’impiego di Kristjan Asllani. IN PUNTA DI PIEDI – Walterè fiducioso riguardo l’Inter di questa stagione e fa un grande complimento all’attuale portiere titolare: «Dopo la finale di Champions League sono stati cambiati diversi giocatori importanti, non è facile sostituire così di botto giocatori così importanti. Eppure dopo quella partita persa la squadra ha costruito delle vittorie straordinarie! Quindici punti di vantaggio dalla seconda, mi sembra delineato chi vince il campionato.? Anche iodei, soprattutto dopo Samir ...