Zanetti | 'Inter forte come quella del Triplete Scudetto contro il Milan? Non facciamo calcoli | speriamo presto'

Javier Zanetti , attuale vice presidente dell’Inter ed ex capitano, ha pubblicato su Instagram una FOTO nostalgica con Massimo Moratti . Scende la lacrima ... (inter-news)

Claudio Vivas ha parlato del connazionale Lautaro Martinez . A detta sua, il Toro come simbolo dell’Inter supererà pure Javier Zanetti . completo ? Claudio ... (inter-news)

Zanetti , ospite al podcast “BFF – Best Friend Florencia” su Spotify, dopo aver parlato del suo passato a Milano ha parlato dei suoi tre figli e della passione ... (inter-news)

Zanetti non perde mai occasione per sottolineare quanto il suo legame con l’Inter sia forte da sempre. Il vice capitano dell’Inter ed ex storico capitano, ... (inter-news)