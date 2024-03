Xbox Game Pass a Marzo 2024 | la prima ondata di giochi annunciata da Microsoft

Microsoft ha rivelato i tre giochi che lasceranno Xbox Game Pass a metà Marzo 2024 , consentendo in questo modo agli utenti interessati di affrettarsi per ... (game-experience)

Tanya Watson in Xbox è stata assunta dopo il suo ruolo di co-fondatrice di Squanch Games. Non è ancora chiaro quale posizione abbia assunto nella divisione ... (game-experience)

In attesa che Microsoft effettui l’annuncio ufficiale, in programma tra una decina di giorni, in questo articolo vediamo i cinque giochi già annunciati ed in ... (game-experience)