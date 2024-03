WWE | Andrade torna a Raw e vince contro un avversario decisamente inatteso | El Idolo è inarrestabile

(Di martedì 5 marzo 2024) Durante l’ultimo episodio di Raw,ha fatto il suo ritorno (televisivo) in-ring, combattendo per la prima volta dopo il Royal Rumble Match che ha sancito il suo nuovo approdo in WWE dopo la parentesi AEW. Elha agevolmente battuto un altro rientrante, Apollo Crews, con quest’ultimo che appariva in TV addirittura da fine luglio (nonostante diversi match a Main Event e la partecipazione alla Battle Royal di Summerslam). L’ex AAA ha chiuso la pratica agevolmente, avendo la meglio dell’ex NXT in pochissimi minuti. Former #USChampion and #NXTChampion @Elpicked up right where he left off in the ring on #WWERaw! pic.twitter.com/0crnKoCNNV— WWE (@WWE) March 5, 2024

Andrade torna con successo sui ring di Raw: ecco la sua serata: Durante l'edizione annuale della Royal Rumble, abbiamo visto due grandi ritorni in WWE, ovvero quello di Naomi, proveniente dai ring della TNA e quello di Andrade, proveniente invece dal quadrato ...worldwrestling

Andrade El Idolo Triumphantly Returns to WWE RAW with Victory on 3/4 Episode: In the 3/4 episode of WWE RAW, the wrestling audience witnessed Andrade El Idolo’s much-talked-about in-ring return. He squared off against former WWE Intercontinental Champion, Apollo Crews, in a ...msn

WWE RAW Results, March 4: We Hear From Seth Rollins And Cody Rhodes; Drew McIntyre Takes On Jey Uso: WWE’s latest Raw episode featured the build for WrestleMania 40 which is to be held in Philadelphia next month. The show was aired live at the Frost Bank Center in San Antonio, Texas on March 4. The ...news18