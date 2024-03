Wta Indian Wells 2024 | Errani batte Rodionova e si regala il tabellone principale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) Una grande Saratravolge Arynanel turno decisivo delle qualificazioni del WTA 1000 die stacca il pass per il main draw. Vittoria sorprendentemente netta per l’azzurra, capace di prevalere con un severo 6-4 6-0 dopo appena 62 minuti di gioco. Definirlo un match a due facce sarebbe anche riduttivo visto ciò che è accaduto in California. Dopo cinque break in altrettanti games, a interrompere la striscia è stata l’australiana, capace di tenere la battuta nel sesto gioco e issarsi sul 4-2. Da quel momento in poi, però, non c’è più stata partita.ha infatti vinto ben dieci giochi consecutivi, ma soprattutto ha perso soltanto dieci punti, inanellando un parziale di 40 punti a 10. Sarita conferma dunque l’ottimo inizio di stagione e raggiunge nel ...