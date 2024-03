’’Women4 Football’’ Il pallone raccontato al femminile | Passi da gigante col professionismo»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Nel giorno in cui il fondo statunitense Mercury/13 ha annunciato l’acquisizione della quota di controllo del Como Women, uno dei club lombardi impegnati nel campionato di Serie A, l’evento “Women4Football“, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori e Aiac, ha celebrato al meglio il calciooffrendo una fotografia luminosa del movimento in rosa in Italia. Il convegno medico scientifico e la successiva tavola rotonda durante la quale sono intervenuti il Presidente AIC Calcagno, il Vicepresidente AIAC Vossi, la numero uno della Divisione Serie A, Federica Cappelletti, e l’ex calciatrice Sara Gama, oggi vicepresidente AIC, sono stati l’occasione per approfondire i più importanti temi che contribuiscono a definire la specificità dell’attività sportiva praticata da una donna. Ad impreziosire il pomeriggio ci hanno pensato i contributi internazionali di ...