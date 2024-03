WhatsApp | Instagram e Facebook down | problemi in tutta Italia alle piattaforme Meta

(Di martedì 5 marzo 2024) D16 sono iniziati i disservizi: non si aggiornano i feed die moltissimi utenti sono stati scollegati dal proprio account dio non riescono ad utilizzare16 sono iniziati i: non si aggiornano i feed die moltissimi utenti sono stati scollegati dal proprio account dio non riescono ad utilizzare16 sono iniziati i: non si aggiornano i feed die moltissimi utenti sono stati scollegati dal proprio account dio non riescono ad utilizzare

WhatsApp sta lavorando a un’ulteriore funzionalità dell’app che permetterà presto di condividere gli aggiornamenti di stato su Instagram . Novità in vista per ... (2anews)

La funzionalità è stata avvistata nell’ultima beta resa accessibile sul Play Store agli sviluppatori, con tanto di screenshot per mostrare come utilizzarla (repubblica)

Down di Facebook e Instagram. Problemi per Meta in Italia: Facebook e Instagram sono in "down". I due noti social network di Meta sembrano non funzionare correttamente e la situazione pare generalizzata in tutta Italia. WhatsApp invece, pur facente parte dell ...giovinazzoviva

Facebook e Instagram in down completo: disagi per milioni di utenti: Al momento non sono state ancora rilasciate comunicazioni ufficiali da parte di Meta, la società che gestisce Instagram, WhatsApp e Facebook. Quindi non si sa ancora quando tutto tornerà alla ...primacomo

WhatsApp, Facebook e Instagram down: problemi per Meta: (Adnkronos) - WhatsApp, Facebook e Instagram down, così come Messenger. L'app di messaggistica, due social network della galassia Meta e l'applicazione collegata a Facebook hanno problemi, come ...reggiotv