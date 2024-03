Webuild in Borsa +10% in vista dei conti e con nuovi lavori

(Di martedì 5 marzo 2024)vola inindei risultati del 2023 che saranno resi noti la settimana prossima e dopo il nuovo contratto negli Stati Uniti acquisiti dalla controllata Lane per 299 milioni di dollari. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato il prezzo obiettivo da 2,70 a 3,20 euro per azione. Si prevede che"pubblicherà i risultati dell'esercizio 2023 ben al di sopra della guidance. Ci aspettiamo che superi, in termini di ricavi e Ebitda, ai suoi obiettivi finanziari per il 2025". A Piazza Affari il titolo sale del 10,4% a 2,19 euro.

