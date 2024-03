(Di martedì 5 marzo 2024) In occasione del centenario dalla nascita la cultura italiana si ricorda, dopo un lungo e ingiusto oblio, diMichele Armandoco in arte. Veronese di nascita (8 marzo 1924), pugliese di origini, milanese d'adozione, senza radici con la sua natura artistica cosmopolita, rimane unico e indefinibile nel suo percorso d'attore. Ha fatto 112 film, ma il cinema italiano non lo ha mai veramente adottato nonostante l'esordio già nel 1946 ("Vanità" di Giorgio Pastina), la chiamata di Luchino Visconti ("Bellissima", 1951) il successo personale con Blasetti ("Io, io, io e... gli altri", 1966). In teatro è stato mattatore della commedia musicale e del teatro di rivista (incredibili i suoi successi tra "Buonanotte Bettina", "Il gufo e la gattina", "Un mandarino per Teo" a cavallo tra gli ...

Walter Chiari avrebbe 100 anni, talento e sregolatezza: In occasione del centenario dalla nascita la cultura italiana si ricorda, dopo un lungo e ingiusto oblio, di Walter Michele Armando AnniChiarico in arte Walter Chiari. Veronese di nascita (8 marzo 192 ...quotidiano

“100 giri di Walter”: tre film per ricordare la verve di Chiari: A un secolo dalla nascita, avvenuta l'8 marzo 1924, l'associazione cinematografica Band Apart ricorda Walter Chiari, una delle stelle più popolari della scena italiana del secondo Dopoguerra. In suo ...unionesarda

Luca Barbareschi ricorda Walter Chiari alla Casa del Cinema: Martedì 5 marzo, alle ore 19.30, Luca Barbareschi sarà protagonista di un incontro con il pubblico alla Casa del Cinema: l’attore, regista e produttore ricorderà l’inarrivabile talento di Walter ...romatoday