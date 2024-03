Vomero Arenella una groviera | spunta ennesima voragine

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora dissesti stradali nella quinta municipalità di Napoli. Una piccolasi è aperta in via Pietro Castellino, all’. L’buca si è palesata nel primo pomeriggio. Immediate le ripercussioni sul traffico veicolare, già congestionato da analoghi precedenti. Qualcuno, nei pressi della, ha collocato una cassetta della frutta vuota. Una mano pietosa, ma anonima, per scongiurare danni maggiori. Ma non c’è pace per l’area collinare, perseguitata dalla sua fragilità. Sotto accusa, i controlli nel sottosuolo. Tre gli episodi avvenuti al. Prima il civico 113 di via Solimena, il 9 febbraio, con il cedimento della scala di uno stabile. Risultato: 12 appartamenti e 3 negozi sgomberati, tuttora inagibili. Poi il crollo stradale del 21 febbraio in via ...