Volley | Riccardo Sbertoli operato | tempi di recupero | il sostituto e il nuovo acquisto

(Di martedì 5 marzo 2024)si è sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata odierna, per ridurre la frattura scomposta della falange prossimale del quinto dito della mano sinistra. Operazione perfettamente riuscita presso la Clinica La Madonnina di Milano sotto la guida del dottor Loris Pegoli. Il palleggiatore di Trento, infortunatosi in occasione del ritorno dei quarti di finale di Champions League, dovrà ora osservare un programma specifico per riprendere l’attività agonistica. Idisono stimati in oltre un mese. Questo significa che il regista salterà sicuramente la semifinale di Champions League (doppia sfida contro Civitanova nelle prossime due settimane) e anche i quarti di finale dei playoff scudetto contro Modena, che inizieranno mercoledì 6 marzo con gara-1 (al meglio delle cinque partite). I ...