Vista dagli altri Occasione persa»

(Di martedì 5 marzo 2024) Difficile capire se secondo la stampa nazionale il bicchiere dello Spezia, a Bari, sia stato mezzo pieno o mezzo vuoto. Sulla Gazzetta dello Sport, Franco Cirici parte sostenendo che è "vero che lo Spezia abbia meritato il punto, dopo aver sbloccato il risultato con una pregevole combinazione", però "è un brodino che non cambia la sostanza di una classifica difficile. Sul piano dell’organizzazione è piaciuto di più lo Spezia" anche se "la squadra di D’ Angelo sembra soffrire, psicologicamente, la posizione in classifica". Sul Corriere dello Sport-Stadio, Antonio Guido parla di "uno spigliatissimo Spezia che schiaccia il Bari nella sua area per buona parte del primo tempo", poi capace di "velocissime ripartenze". Su Tuttosport, Leonardo Gaudio scrive che "lo Spezia, al contrario dei pugliesi, ha fatto una gara ordinata e compatta evidenziando delle lacune solo in fase di ...