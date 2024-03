(Di martedì 5 marzo 2024) "Respirare per crescere-Alleati per", questo il titolo del Manifesto presentato in Senato che segna l'inizio dell'Alleanza di esperti provenienti da società scientifiche, associazioni di pazienti, federazioni, economisti e istituzioni per un'iniziativa volta a rivoluzionare la prevenzione dell'infezione daRsv nei bambini, meglio conosciuta come bronchiolite. L'Rvs rappresenta una delle

Momenti di apprensione a Natale per il ricovero del piccolo Rouge, figlio dello stilista tedesco colpito dal virus respiratorio per il quale un importante ... (vanityfair)

In un momento di particolare diffusione delle sindromi influenzali – di cui si vede in questi giorni tutta l’importanza e impatto sulla Salute della nostra ... (italiasera)

Virus respiratorio sinciziale, nasce l’Alleanza per un’infanzia libera dall’Rsv: "Respirare per crescere-Alleati per un’Infanzia libera dall’Rsv", questo il titolo del Manifesto presentato in Senato che segna ...stream24.ilsole24ore

Virus respiratorio sinciziale, appello ad Aifa. "È il nostro Covid, facciamo presto con il nuovo anticorpo": Per i bambini di 4 aanni Rsv è come un raffreddore, il problema è se trasmettono il Virus al fratellino neonato o al nonno. Per gli anziani c'è un vaccino, ma purtroppo sono in pochi a farlo. Questo ...laprovinciapavese.gelocal

Virus respiratorio sinciziale causa 15.000 ricoveri l’anno, nasce Alleanza per infanzia libera da Rsv: ROMA – È stato stimato che ogni anno in Italia la stagione epidemica di Virus respiratorio sinciziale (RSV) comporti, nella sola coorte di bambini nel primo anno di vita (400.000 nati), oltre 230.000 ...dire