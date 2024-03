Violenze sessuali su minori | don Giuseppe Rugolo condannato a 4 anni e 6 mesi a Enna

Mentre la tensione a Gaza non accenna a diminuire, tra Israele e l’Onu gli attriti si materializzano in uno scontro diplomatico. Fonti governative hanno ... (open.online)

Prete condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale: Il tribunale di Enna, ha condannato a 4 anni e 6 mesi don Giuseppe Rugolo, il sacerdote accusato di violenza sessuale aggravata a danno di minori. La sentenza è stata emessa dopo 8 ore di camera di ...ansa

Abusa della fidanzatina di 13 anni durante una festa in casa, indagato un 18enne: Montebelluna. Inchiesta innescata dopo la denuncia dei genitori della ragazzina. Sequestrato il cellulare al ragazzo ...tribunatreviso.gelocal

Aumentano i reati commessi da minori a Bari. Il procuratore: “Sempre più ragazze. E non parliamo di bravate”: Dei 116 fascicoli trattati, 74 sono stati segnalati per motivi di conflittualità genitoriale, incapacità educativa, violenza fisica e sessuale; 36 per condotta irregolare o devianza e 6 per ...bari.repubblica