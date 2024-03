Violenze sessuali del 7 ottobre in Israele e in Cisgiordania | cosa dice il primo rapporto Onu

Gravissimo errore della polizia che ha confuso l’uomo con uno dei criminali rilasciati in America negli ultimi giorni Un ex detenuto a Melbourne era stato ... (cityrumors)

Mentre la tensione a Gaza non accenna a diminuire, tra Israele e l’Onu gli attriti si materializzano in uno scontro diplomatico. Fonti governative hanno ... (open.online)

Paul Haggis accusato di violenza sessuale: chiesta l’archiviazione dalla Procura di Brindisi: Secondo il pm Livia Orlando e il procuratore aggiunto Antonio Negro, non ci sono abbastanza prove per poter affrontare un processo in tribunale per violenza sessuale. Un abuso secondo la donna, ...tag24

Violenza donne, 7 su 10 vittime di molestie sul lavoro: Sette donne su dieci vittime di molestie sul lavoro: lo dice uno studio della Fondazione Libellula. Secondo l'Oms la violenza di genere coinvolge circa un ...lapresse

Violenza sessuale: dopo l’aggressione al Pigneto, ecco le zone più a rischio: Lo scorso anno le denunce per Violenze sessuali (dalle molestie agli stupri) nella Capitale e in provincia sono state circa 500. Sempre nel 2023 la Procura ha esaminato una media di almeno dieci casi ...radiocolonna